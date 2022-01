1914.aastal ilmus Oskar Lutsul novell «Kirjutatud on…», hilisema nimega «Soo». Vend Theodor Luts on oma mälestuses kirjutanud: «Olin vaimustatud sellest novellist ja võib-olla seda just soo-aine tõttu. … Ja pärastistes aastates, kui juba filmialal töötasin, mõlgutasin mõtteid «Sood» filmida. Mul oli isegi käsikiri selleks valmis, puudus aga raha, et seda mõtet teostada.»