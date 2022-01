Ükski kangelastegu ei jää karistamata?

Loone Ots (sünd 1965) on laiade teadmiste ja avara fantaasiaga kultuuriloolane, kes teinud näitekirjanikuna aastate jooksul meie kultuuri ajaloole kõvasti loovat taaskasutust. Sama liini jätkab ka «Armastus», mille kolm jutustajahäält kuuluvad reaalselt elanud isikutele, kelleks on Uku Masing, Isidor Levin ja Salme Niilend. Kõrvaltegelastena käivad kaadrist läbi ka Eha Masing, Jaak Taul, Rein Sepp, Karl Ristikivi, Kersti Merilaas jt.

«Armastuses» on Ots andnud Niilendile juhtrolli, teinud temast peategelase, kuna temaga asjad ei juhtu, vaid ta paneb need juhtuma. Ta pole mitte niivõrd sündmuste objekt, kuivõrd subjekt. Kuni selleni, et Uku Masingu tegelaskuju tõdeb, et Salme lõhub müüti stereotüüpsest ja normatiivsest naiselikkusest, virutab «nagu puuhaluga puruks naise aastatuhandeid kehtinud kohustuse olla passiivne» (lk 222).