Ester Mägi 100: kuidas helilooja oma kontserdikava tegi

Nõukogude ajal ehitatud maja seinal olev elanike nimekiri on kui muusikaajaloo õpik. Päevgi sattus olema hea. Kuulsin, kuidas uksekella helistamise peale üleval üks korteriuks avanes. Helilooja ütles kohe, et tahab tingimata proovi tulla. «Ei, kontserdile mitte,» oli vanadaam kategooriline. «Ma ei taha, et nad mind niisuguses vanuses näevad. Aga proovi tulen küll. No nüüd on mul ometi põhjust niikaua elada.»

Kirjas seisis: «Kas Teile sobiks, kui kontsert algaks kammerteostega (nt «Õnne algus»), kasvaks koosseisus, keskel oleks RAMiga, TKOga ja lõpus jälle hillitsetuks (lõpeks «Kuis võiksin magada, kui armastan ma nõnda»).» Ja et kavas oleks vapustava tekstiga laulud Betti Alveri sõnadele. Võtan neid oma muusikakeskkooli saateklassi tundides ikka ja jälle läbi.

Mu meelest ei saa Eesti romansiloomingut ilma nende lauludeta õpetada. Ja vaatamata aastatepikkusele harjutamisele läheb mul hääl imelikuks, kui loen sõnu «Linnud katusel naersid, kui mind ahastus aknal kägistas» ja näitan, kui napi ja iseloomuliku kujundiga on helilooja üksiku inimese kevadängistust kujutanud. Kõik looduses ümberringi naerab ja tema on üksi. Kuni äkiline dissoneeriv akord lindude kädina lõpetab, ka kogu tsükli ja ilmselt lisaks laulu peategelase elu. Nii mõnigi õpilane teeb siis asja seljakoti juurde ja naaseb alles veidi aja pärast.

Ester Mägi end minu ja mu õpilaste emotsioonidest segada ei lasknud ja lubas helistada, kui midagi välja mõtleb.

Esimese kõne sisu oli, et kontsert algaks viiuldaja Urmas Vulbi soologa. «Teate, ta (Urmas Vulp – toim) mängib seda nii hästi.» Loo nimi on «Kadents ja teema». Mägi suhtus hämmastava aktiivsusega kava koostamisse ja muudkui helistas ise esinejatega. Arvan, et enamik meist polnud kümmekond aastat enam talt telefonikõnet saanud.

Laulja puhul oli tal kindel soov, et kontserdil astuks üles Tuuri Dede. Järgmine kõne teatas, et pianist võiks olla Kadri-Ann Sumera.

Laulude osas meil suuri eriarvamusi polnud. Vaid mu lemmik häälele, flöödile ja klaverile «Maarjasõnajalg» jäi välja. Selle asemele pakkus looja triot «Huiked» viiulile, vibrafonile ja kitarrile, esitama Arvo Leibur, Terje Terasmaa ja Heiki Mätlik.

Kõige keerulisem oli valida orkestriteost. Siin helilooja minu valikut ei toetanud. Ma pakkusin, et «Vesper» võiks kõlada algul Urmas Vulbi hapra soolona ja kasvada Tallinna Kammer­orkestri mängituna suureks. «See «Vesper» ei meeldi mulle,» oli ta kriitiline. Varsti laekus küllakutse: «Mul on väga hea mõte. Millal saate tulla?» Väga hea mõte oli see, et orkestrilugu oleks «Variatsioonid klarnetile, klaverile ja kammerorkestrile».