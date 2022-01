Vanemuise näitlejad teevad Molière’i 400. sünniaastapäeva auks eksperimentaalse žesti

Strandberg usub, et nii suuri autoreid, kes on mõjutanud mitte ainult maailmakirjandust, vaid ka üleilmset teatrikultuuri, on hea tunda. «Ma ei tea, et keegi oleks kirjutanud pärast oma teosele ilmunud kriitikat veel tagasisidest lähtuvalt uue näidendi.»