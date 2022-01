Ka märtsis jagatavatel Ameerika Filmiakadeemia Oscaritel on Netflixi tänavune paraadteos üks suursoosik. Kõige kuldsemat kuldmeest on voogedastuse kroonimata kuningas jahtinud juba pikalt, kuid vaatamata suurtele ootustele ja kõrgele tasemele on jäänud viimasest sammust puudu nii Alfonso Cuaróni «Romal», Martin Scorsese «Iirlasel» kui ka David Fincheri «Mankil».