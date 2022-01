Nimekas dokumentalist teeb kummarduse väheväärtustatud ametile

Oma filmis «Iga viimne kui hetk» (De chaque instant), mis jõuab ekraanile kolmapäeval Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas, jälgib ta sooja kaasaelamisega, kuidas õpetatakse Prantsusmaal välja meditsiiniõdesid. Tegu on erakordselt raske ametiga, mis ei sea selle esindajaid silmitsi mitte ainult inimeste füüsiliste, vaid ka hingeliste kannatustega.

Vaataja saab osa noorte vaprate õehakatiste edusammudest, aga ka kõhklustest – nii mõnigi neist puutub just siin esimest korda lähedalt kokku surmaga.

Tõuke filmi tegemiseks sai autor isiklikust kogemusest: ta sattus eluohtlikus seisundis haiglasse, kus õed ta pärast operatsiooni hoolitsusega üle külvasid ja elule tagasi turgutasid. «See on minu kummardus neile,» on ta öelnud.

Äsja oma 71. sünnipäeva tähistanud Nicolas Philibert´i tuntuim film on «Olla ja omada» – idülliline pilk ühe tillukese Prantsuse külakooli ellu –, mis pälvis 2002. aastal Euroopa Filmiakadeemia aasta parima dokumentaalfilmi auhinna. Eestis on näidatud enamikku tema töödest, Pärnu filmifestivalil on ta andnud ka meistriklassi.