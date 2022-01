Ugalas algasid Taago Tubina lavastuse «Arst» proovid

«Arst» esietendub 19. märtsil teatri suures saalis. See on briti näitekirjaniku ja lavastaja Icke’i 2019. aastal kirjutatud «väga vaba adaptsioon» kuulsast näidendist «Professor Bernhardi» (1912). Loo peategelaseks on kliiniku juhataja dr Ruth Wolff, kelle elu pöördub pea peale, kui ühest argisena tunduvast vahejuhtumist saab alguse vastasseis arstieetika ja usuliste veendumuste vahel ning konflikt kiiresti nõiajahi mõõtmed võtab.