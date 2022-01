Fine5 Tantsuteatri aasta avab noorte koreograafide debüütlavastus

Anita Kurõljova on lõpetanud Tallinna Balletikoli ja Budapesti Tantsuakadeemia ning 2021.aastal osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastuses «White Elk». Richard Beljohin on õppinud Tallinna Ülikoolis koreograafia õppekaval ja osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastustes «Mina olin siin», «FN», «White Elk». «Yes or Yesn’t» on noorte tantsukunstnike esimene lavastus ühise loometandemina.

Kompromissid on olulised elemendid nii loo narratiivis, kui ka lavastuse ülesehitamise protsessis. Noorte loojate tähelepanu all on suhteliin kahe inimese vahel ja see, kuidas ühistes protsessides teineteisega hakkama saada, milline on rääkimise ja kuulamise vahekord, liikumise ja mitteliikumise, olemise ja mitteolemise tasakaal. Lavastus ei proovi anda vastuseid, vaid on loodud lähtuvalt sellistest küsimustest nagu: kas kompromiss on kesktee, aritmeetiline keskmine, pruun joon või vastastikuse järeleandmise teel saavutatud kokkulepe; kas tasub ennast teiste nimel kõrvale jätta, leppida sellega, et vähemalt keegi saab kõik; kas on võimalik kõiki osapooli rahuldavaid kompromisse leida või alati jääb keegi kaotajaks; kas see on minu jaoks kompromiss, kui sina kaotajaks jääd; kes on võitja või kaotaja?