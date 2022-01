Draakoni galeriis avatakse Laura Cemini isiknäitus

Laura Cemini isiknäitus «a slash is a dash is a splash». FOTO: Draakoni galerii

Kolmapäevast, 12. jaanuarist on Draakoni galeriis avatud Laura Cemini isiknäitus «a slash is a dash is a splash» («Löök on sööst on plärtsatus»), mis jääb avatuks 5. veebruanini.