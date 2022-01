Aron Urb avab fotonäituse Peipsiäärsest Kolkjast

Näitus «Tund Kolkjas» on jäädvustatud 2021. aasta suvel, mil Urb külastas Peipsiäärset vanausuliste küla Kolkjat. Kõik näitusel eksponeeritud tööd on ühe tunni jooksul tabatud hetked kohalikust elust-olust. Urbi kaamera ette jäid külaelanikud oma igapäevaste tegevuste ja kohati ka võluvana näiva rutiini keskel. Näitus pakub ausat ja humoorikat sissevaadet 240 elanikuga väikeküla argipäeva.

«Peipsiäärne Kolkja pakub eestipärast eksootikat – iga õu, teelõik või inimkarakter võib olla fotograafile hea aines. Kartlik ent uudishimulik aknast piiluja, särasilmne tervitaja või süvenenud toimetajad – kõik need inimesed käisid minu elust läbi vaid hetkeks, kuid märkamise ja fotoaparaadi ühistööna said need momendid ajatuks ning seeläbi on nüüd igaühel võimalik neid kogeda,» räägib näitusest fotograaf Aron Urb.