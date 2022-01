Kunstikaart hoiab silma peal mitmel territooriumil

NOBA (segu sõnadest Nordic ja Baltic) teeb nüüd ka uuendatud kunstikaarti, mis annab ülevaate Eesti ja lähiriikide kunstinäitustest suurtes muuseumides, aga ka väiksematel pindadel. «Loomulikult kunstimuuseume või suuremaid ja tuntumaid galeriisid annab üles leida, aga väiksematega võib raske olla,» selgitas NOBA eestvedaja Andra Orn. «Sellist kaardistamist, et millised näitused on avatud ja mis toimub, ning midagi, mis annaks ühtlasi edasi ka natuke üldisemat pilti, oli meil endal kunstimaastikusiseselt väga vaja.»

Eeskätt kultuuriturismiks mõeldud kunstikaardil on praeguseks üleval juba üle 200 professionaalse galerii näituste info Eestist, aga ka Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Norrast. Kui praegune NOBA toona veel NOARi nime all 2014. aastal algatati, oli keskkond suunatud ennekõike kaasaegsele kunstile Eestis. Orni sõnul hakkas see aga õige pea muutuma: «Tehes koostöid erinevate kuraatorite ja galeriidega ning selles valdkonnas nii kaua tegutsedes selgus, et ega teised Baltimaad Eestist väga erinevad ei ole. Seega koostöö nende teiste riikidega algas ka juba suhteliselt varakult, Eesti kunstikeskkonnast liiguti edasi Baltimaade poole. Nüüd oleme näiteks oma kunstikaardiga ka Põhjamaades, sest vajadus sellise kaardi järele on nii Põhjamaades kui ka Baltikumis. Meie eesmärk ongi hoida fookuses lähiregiooni. Suuremaks me ei kasva.»