Ilmunud on inimõigusteteemalised miniraamatud lastele

Balti autorite loodud lood käsitlevad inimõiguste teemasid, nagu võrdsus, kultuuriline mitmekesisus, sõnavabadus ja ealine diskrimineerimine. Raamatud kutsuvad lugejat inimõiguste üle mõtisklema ning seeläbi oma eelarvamustest üle saama. Projekti tiim usub, et tänapäevases maailmas peaks selliseid teemasid käsitlema ja tutvustama juba lapsepõlves, et tekiks kaasav ja sidus ühiskond.

Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Olga Tokarczuki sõnul saab «ainult kirjandus anda meile võimaluse minna sügavale teise inimese hinge, mõista tema motiive, jagada tema tundeid ja kogeda tema saatust». Loodud raamatud püüdlevad just selles suunas, et nende lugemine ja lugude üle arutlemine kasvataks lugejas empaatiavõimet nii kodus kui sealt väljaspool.

Et miniraamatud jõuaksid võimalikult laia lugejaskonnani ja keelebarjäär ei saaks lugemisesoovile takistuseks, on need tõlgitud lisaks läti ja leedu keelele ka saksa, inglise, itaalia, prantsuse, hispaania, hollandi, vene ja poola keelde. Raamatuid saab lugeda elektrooniliselt või tasuta alla laadida aadressilt: www.tinybooks.eu. Miniraamatutega on kaasas metoodiline abimaterjal lastevanematele ja lastega tegelevatele haridusasutustele. Juhendmaterjalid koostasid lastepsühholoog, lastekirjanduse kriitik ja lugemise populariseerijad ning need julgustavad lastega koos lugema ja keerulisemate teemade üle arutlema.