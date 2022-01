Arhitektuurimuuseumis avaneb Taavi Tulevi ja Ekke Västriku autorinäitus

Näituse autorid on Taavi Tulev (1984), kes tegeleb nii muusika, helikujunduse kui ka kunstiga ning Ekke Västrik (1988), kes on helilooja, helirežissöör, Eesti Heliloojate Liidu liige. Mõlemad muusikud on tuntud elektroonilise muusika loojate ja propageerijatena.