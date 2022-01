Uus sari portreteerib Eesti heliloojaid

Esimene kontsert sarjast «Autoritund» pakub unikaalse võimaluse kuulata Kristjan Randalu kõige uuemat helikeelt: esiettekandele tuleb uudisteos «Sinu hommikuvalguse hetk» (The Moment of Thy Dawn) Tallinna kammerorkestri ja Eesti filharmoonia kammerkoori esituses, Eesti-Hollandi dirigendi Lodewijk van der Ree juhatusel.

Mitmekülgne pianist Kristjan Randalu on ühtlasi tegev nüüdis- ja klassikalise muusika hinnatud interpreedina ning viimasel kümnendil on ta heliloojana teinud koostööd mitmete rahvusvaheliste muusikute ja kollektiividega. Temalt on ilmunud rohkem kui 40 heliplaati. Oma heliloomingulisteks mentoriteks nimetab ta Jaan Räätsa, Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsat.

Uue kontserdisarja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste, kes toob Eesti heliloojate loomingu ja uudisteosed kuulajateni koos Eesti filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestriga. Kollektiivid on aastaid ühiselt kontserte andnud nii Eestis kui ka kaugemal – Euroopast Austraaliani ja Austraaliast Põhja-Ameerikani. Muuhulgas on esinetud maailma nimekates kontserdisaalides, nagu New Yorgi Carnegie Hallis, Pariisi filharmoonias, Hamburgi Elbphilharmonie’s jm. Tõnu Kaljuste dirigeerimisel on mõlemad kollektiivid korduvalt esitatud Grammy nominatsioonile ning 2014. aastal pälviti Grammy auhinna Arvo Pärdi albumi «Adam’s Lament» (ECM) eest.