Arhitekt, on ta pätt või pühak?

Raul Vaiksoo on andekas ja mitmekülgsete huvidega mees, mis on olnud ka ajendiks luua temast portreelugu. Filmi režissöör ja operaator Mattias Veermets on jälginud arhitekti tegemisi kahe aasta jooksul, saades osa paljudest üritustest, kuhu toimekas ja seiklusrikas arhitekt on jõudnud ning filmitegijad kaasa usaldanud.