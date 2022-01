Kinodesse jõuab portreefilm arhitekt Raul Vaiksoost

Filmi režissöör ja operaator Mattias Veermets on jälginud arhitekti tegemisi kahe aasta jooksul, saades osa paljudest üritustest, kuhu toimekas ja seiklusrikas arhitekt on jõudnud ning filmitegijad kaasa usaldanud.

Arhitekt Raul Vaiksool ei ole siiani mobiiltelefoni, ta ei juhi autot ja ta keeldub igasugusest kiirustamisest. Ometi jõuab tunnustatud alati minuti pealt nii tellijatega kohtuma, loenguid andma kui ka pöörastele väljasõitudele koos sõpradega. Raul usub, et jumaliku puudutuse osaliseks saab vaid tööd tehes ja kui inspiratsioon peale tuleb, töötab ta mitu ööpäeva järjest. Tema projekteeritud ehitisi leiab üle Eesti ja teda on tööde eest pärjatud nii Kultuurkapitali aastapreemia kui Eesti Vabariigi teenetemärgiga. Piip ühes, lemmikõlu teises käes, ei seisa karismaatiline mees aga alati taevasel pjedestaalil, vaid kõnnib sageli sõgeduse ja geniaalsuse piiril. Ta on kirglik ja pühendunud, samal ajal kompromissitu ja argielus täiesti saamatu, suutmata kõige lihtsamat toitu valmistada või pangakaarti kasutada. Nii võib Raul oma kaaslastele olla parajaks nuhtluseks, kuid tema fenomenaalne mälu ja oskus oma andeid maksimaalselt realiseerida teevad vastuolulisest mehest vastupandamatu kaaslase.