Teise pensionisamba reform kui Helir-Valdori saaga

Kalle Muuli on seda artiklit, õigemini selle pealkirja oma raamatus «Raha on vaba» ka tsiteerinud. Kahtlen, kas ta idee minult sai, aga igatahes on Muuli pannud jõuliselt ja selgelt kirja lugulaulu ühe versiooni, kindla vaatenurga alt. Täiesti võimalik, et ta suudab isegi mõne inimese ümber veenda. Kui keegi veel tahab pensionireformist oma seisukohta esitada, siis on latt asetatud väga kõrgele.