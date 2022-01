Mitme aasta järel näituse korraldanud kunstnik: ma ei arva, et kunst kuulub rahvale

Anne Pajula selgitas, et riisipaber meenutab nõukogude ajast paljudele tuttavat kuivatuspaberit ja on sellega sarnane. Nõudlik, aga samas inspireeriv materjal: mis on ühe pintslitõmbega paberile kantud, see sinna ka jääb. «Ta imab [värvi] enda sisse ja muuta midagi ei saa. Mida sinna peale teed, see seal on ja enam midagi ei liiguta,» rääkis ta.