ARVUSTUS ⟩ Sünteetilises lõbumajas uuritakse inimest

Kumminaised on pervertidele. Või kas on? Milline on seksiks ehitatud sünteetiliste androidide poliitiline jõud? Kas tegemist on feministliku või pigem naisi alandava tehnoloogiaga? Olga Jürgensoni näitus «Le Bordel Synthétique» Tallinna Kunstihoone galeriis võtab seda kõike uurida.