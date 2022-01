INTERVJUU ⟩ Seks robotiga on aastakümnete kaugusel

Ma ütleksin, et see, mil nad laiatarbekaubaks muutuvad, pole küll aastate, vaid aastakümnete küsimus. Kui tehniliselt on niisuguste olendite ehitamine võimalik ja kui selleks on nõudlus olemas, siis ma ei näe küll põhjust öelda, et nad ei hakka olema väga laialt levinud – firmad, mis investeerivad vastavasse uurimistöösse, ikkagi arvavad, et mingil hetkel on meil androide sama palju, kui on tänapäeval autosid. Et see saab olema väga suur tööstusharu.