Uus «Karje» vahib omaenda naba

Filmi kuulsusele on kaasa aidanud hitchcockilikult pinev avastseen, kus musta keepi ja tondimaski kandev maniakk terroriseerib Drew Barrymore’i mängitud neidu. Kummitusnäoks ristitud roimar ning eneseirooniline huumor osutusid sedavõrd jätkusuutlikuks, et «Karje» on arenenud populaarseks filmiseeriaks, mis teravmeelselt sihtpublikule noogutab ning iseendale nupukalt otsa vaatab.