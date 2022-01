Kanuti Gildi SAALis esietendub Riina Maidre ja Andri Luubi lavastus

Yoko Ono on tegevkunstnik, muusik, filmitegija ja rahusõnumi levitaja. Tema esimesed performatiivsed tööd pärinevad 60ndatest, olles mõjutatud New Yorki avangard- ja kunstiliikumisest Fluxus. Onot seostatakse laiemalt popkultuuri ja biitlitega, mõnel juhul ka kunstiga, kuid palju harvem ollakse tuttavad tema mitmekümneaastase muusikukarjääriga. Praegu 88-aastane Ono on nihestava huumorimeele ja vastuolulisuse kaudu loonud endale ainuomase keele. Siiruses ja otsekohesuses on tema sõnum magneetiline, relvituks tegevalt aus: war is over, if you want it; I love you Earth jne.