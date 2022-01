Sven Parker ja Roman-Sten Tõnissoo Tartu Kunstimajas

Sven Parkeri ja Roman-Sten Tõnissoo näituseprojekt «Kujutlusi mittevabaduses» võtab analüüsida une ja unetuse kujutelmad ning uute reaalsuse-koordinaatide poole püüdlemise potentsiaali, uurides samaaegselt ühiskonnast väljalibisemise paradokse. Näitusel käsitletav mõiste unfreedom ehk pelevinlik mittevabadus tähistab oma sisult režiimi ümber konstrueeritud mulaaži vabast elust. Eeldusel, et kapitalism eksisteerib eelkõige igavese nüüdsuse ja uudsuse alalhoidmise moodulites – minevikku ega tulevikku ei ole, on vaid nüüdne mittevabaduse seisund – võib öelda, et tarbimisühiskonna mudelid on ajatud.