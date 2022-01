Suri prantsuse filminäitleja Gaspard Ulliel

Ulliel, kes on koos töötanud režissööridega nagu Xavier Dolan ja Gus Van Sant, on tuntud filmidest nagu «Hannibal Rising», «Saint Laurent», «A Very Long Engagement» ning ta on olnud ka Chaneli reklaamnägu. Ta pidi kehastama Midnight Mani Marveli märtsis esilinastuvas uues sarjas «Moon Knight», kus peaosas astub üles Oscar Isaac.