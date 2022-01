Rotermanni soolalaos uuritakse helimaastikke

Näituse autorid on Taavi Tulev (1984), kes tegeleb nii muusika, helikujunduse kui ka kunstiga ning Ekke Västrik (1988), kes on helilooja, helirežissöör, Eesti Heliloojate Liidu liige. Mõlemad muusikud on tuntud elektroonilise muusika loojate ja propageerijatena. Nende loodud ekspositsioon annab võimaluse kogeda helimaailma erinevaid tahke ja näidata nende seost ajas ja ruumis muutuvate teguritega. Näitus toob ilmsiks heliga seotud seigad, mida inimene ei pruugi ümbritsevas keskkonnas tavaolukorras märgatagi, kuid mis mõjutavad vahetult tema heaolu ja ruumikogemust. Autorid otsivad vastust küsimusele millises helikeskkonnas on inimesel hea olla ning mis muutuks linlaste elus, kui ümbritsev helikeskkond oleks senisest paremini läbi mõeldud?