Tema armastab sind, sinu töö, sina teda

Nõnda on näitelaval kolmteist noort hinge, seisatamas ja tantsisklemas, lugemas ja laulmas, mõtestamas ja unistamas sel sillal – otsekui kahe ilma piiril. Möödaniku ja oleviku, luule ja proosa, kirjamehe elu ja loometee, kannatuse ja ülenduse piiril. Kohtumas Juhan Liiviga vaimuilmas, mõeldes ja kujutledes end temaks, vahendades ta loodut. See ülesanne on suur. Sel ülesandel on siht, on sihid, sedakaudu saab lavastus sihilikuks, sihiteadlikuks.