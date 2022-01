DocPointil esilinastub film Soome rännanud eestlastest

DocPointil linastub kokku 31 filmi. Erinevalt varasemast on nüüd mitmel filmil ka korduslinastused. «Kui varem linastasime praktiliselt kõiki filme vaid korra, siis nüüd on hea tahtmise ja kavategemise oskusega võimalik suurem osa kavast ära näha», kommenteeris festivali programmikoostaja Tristan Priimägi. «Filmid on kõik nii head, et tundus ebaaus inimesi valima sundida.»

Ekraanile tuuakse ka mitmete tunnustatud lavastajate uued meisterlikud tööd. Seni vaid tugevaid mängufilme teinud briti lavastaja Andrea Arnold on ekraanil nüüd oma esimese naturalistliku dokiga «Lehm», teise tuntud briti filmitegija ja kriitiku Mark Cousinsi uus film «Vaatamise lugu» on ehk ta kõige isiklikum film, mis tegeleb tema nägemise kadumisega, tšehhi dokirežissöör Helena Třeštíková on DocPoindi kavas juba seitsmendat korda filmiga «René. Vabaduse vang», mis on järjefilm ta kunagisele hitile «René». Taani provokaator Mads Brügger aga on hakkama saanud taas ühe uskumatu looga Põhja-Koreast nimega «Nuhk. Salaja Põhja-Koreas». Oma uue filmiga on Tallinnas tagasi ka tuntud poola meister Pawel Lozinski, kelle leidlik-vaimukas «Rõdufilm» on üles võetud oma korteri rõdult.