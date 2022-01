Sõpruses ühel seansil kaks väärt filmi

Juba terve aasta on Sõpruse kino teinud kummarduse lühifilmidele, tuues kõigi levifirma Musta Käsi filmide ees ekraanile auhinnatud lühifilme Eestist ja mujalt maailmast. Lühifilm on formaat, mida on kinolevis keeruline näidata, mistõttu on sedalaadi näitamine positiivne võimalus vaadata reklaamrulli asemel ekraanil hoopis kinos ühe piletiga kahte filmi.

«Kolmapäev» on Eeva Mägi lühike filmipoeesia mere, kajakate ja paadikuuriga. Autori enda sõnul on see seisundifilm leinast ja armastusest. Jaanus (Meelis Rämmeld) veedab oma naise Kariniga (Helena Merzin-Tamm) koduslipil viimase päeva. Hahkade hüüete, kalavõrkude ja tuulte keskel saadavad nad slipil koos Karini hinge vaikade taha. Armastust täis argipäev veereb õhtusse ja langeb koos loojuva päikesega mere sügavustesse.

Eeva Mägi lühifilm «Kolmapäev» FOTO: Filmikaader

Varasemalt on film olnud vaid korra ekraanil Pöff Shortsi programmis. Filmi tõstsid ERRi eelmise aasta lõpu parimate filmide tabelis esile mitu filmieksperti. Kaspar Viilup kirjutas: «Eraldi tuleb esile tõsta tänavuse aasta võimsaima elamuse pakkunud kodumane film, Eeva Mägi lühilugu «Kolmapäev». Põgus, aga meeletult rikkalik lugu leinast ja jäägitust armastusest. Pisarateni liigutav.»

«Bergmani saar» on Mia Hansen-Løve mängufilm, mille tegevus leiab aset maalilisel Fårö saarel, kus elas, kirjutas ja tegi filme Ingmar Bergman. Prantsuse kaasaegse autorikino ühe silmapaistvama lavastaja Mia Hansen-Løve (nt «Edaspidi» Isabelle Huppert’iga peaosas) film uurib paarikese vahel aegamisi kasvavat hõõrumist, et siis vaatajat hämmastada erootilis-romantilise lõpplahendusega. Peaosatäitjad Vicky Krieps ja Tim Roth suudavad suurepäraselt välja mängida pikaajalises kooselus kasvada võivad pinged, kui mõlemal partneril on ka loomingulisi ambitsioone, mis teineteisele pühendatud läheduse üle domineeriva hakkavad. «Bergmani saar» esilinastus 2021. aasta Cannes’i filmifestivali võistlusprogrammis.