«Rakett 69»: põhjus, miks üldse telerit käivitada

Alanud hooaeg on veel eriti äge selle pärast, et nüüd osalevad seal inimesed, kes on «Rakett 69ga» üles kasvanud. Juba kaheksa- ja üheksa-aastaselt vaatasid nad seda saadet ja unistasid: kui suureks saan, lähen kindlasti ka. Ise nad nii rääkisid. See näitab, et saade teeb täpselt seda, mis on selle eesmärk: kasvatab uut põlvkonda teadushuvilisi noori. Selles plaanis paistab Eesti tulevik väga helge.