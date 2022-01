Juurikas. Ka rikkad nutavad

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zukerberg ja Bill Gates ootavad, et Eesti valitsus nende arved kinni maksab. FOTO: Postimees.ee

Magnaat ja leiutaja Elon Musk unistas veel hiljuti kosmoselennust, aga karta võib, et nüüd peab unistus unistuseks jäämagi. Kosmilise kogemuse pakkus Muskile detsembrikuu elektriarve 287 eurot. Kui elektribörs edasi märatseb, siis pole võimatu, et Musk peab oma armsa helikopteri maha müüma. Paraku pole kasutatud helikopterile lihtne ostjat leida. Analüütikute hinnangul on vaba raha hetkel vaid Eesti pensionäridel, kes kasutavad fikseeritud hindadega elektripaketti. Ja isegi kui Eestis peaks leiduma mõni ostuhuviline vanur, pole kindel, kas vanainimene üldse kõrgust kannatab. Piloodipaberite tegemiseks tuleb samuti raha välja käia – jälle kulu! Ja milleks siis helikopterit soetada, kui isegi poes, turul ja polikliinikus käia ei saa?