TMW konverents kuulutas välja esimesed esinejad

PR firma Savage & Best kaasasutaja ja muusikapublitsist Jane Savidge esitleb TMWil oma 12. aprillil ilmuvat Briti bändi Suede biograafiat „Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers”. Savage on 1990ndate britpopi laine võtmetegijaid, kelle klientide seas olid lisaks Suede’ile ka teised skene tunnusnimed Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs ja Menswear. Lisaks korraldas ta The Falli ja The Jesus and Mary Chaini meediasuhteid. Britpopi staaride uskumatuid seiklusi on Savage varem kirjeldanud raamatus «Lunch With The Wild Frontiers».