Sina ole üldse vait, juudinägu!

Julia Aug on väega naine. Eesti juurtega vene näitleja ja režissöör uurib lavastuses «Ema, kas meie kass on ka juut?» üht närust lehekülge Euroopa ja ka Eesti ajaloos. Holokaust. Küsib, kuidas inimene oma juudi rahvusest teadlikuks saab. Räägib traumadest, mis söövitanud hinge või inimesed teispoolsusesse viinud.

Julia Aug jätkab oma perekonna, oma loo rääkimist. Tema autorilavastused on isiklikud pihtimused. Julia lavatekstide üdi on isiklik ja üldine, eriline ja olustikuline. Lavastades erisust, on ta oma lavastustega ka ise eriline. Maailmakuulus, andekas, ülihõivatud Venemaa teatri- ja filmistaar lavastab oma lugusid Eestis. 17. detsembril Vabal Laval esietendunud «Ema, kas meie kass on ka juut?» on juba kolmas Julia lavastus Eestis. Nooruses kaheksa aastat Narvas elanud Julia ei lase Eestist lahti.