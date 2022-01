Film neist, kes Eestist lahkusid

Film räägib noortest eestlastest, kes on laia maailma õnne otsima lennanud. Antropoloog Toomistut (kes on varem teinud epohhi hõlmava dokumentaalfilmi «Nõukogude hipid») huvitab, kuidas need inimesed ennast ja oma suhet Eestiga määratlevad ning kas nad on valmis ka kodumaale tagasi pöörduma. «Jah, valdav enamik neist ei välista kunagi Eestisse tagasi pöördumist,» kinnitab režissöör.