AkzoNobel Kunstipreemia tänavune laureaat on Veiko Klemmer

Veiko Klemmer (s. 1985) on maalikunstnik ja disainer, kelle looming käib kahte rada pidi. Üks on sotsiaalkriitiline satiir, mis on kunstniku sõnul küll üpris ebaefektiivne maailma parandamise viis, aga vähemalt kratsib kujundliku asjakohasuse närvi. Teine on abstraktsed vormimängud, kus Klemmer otsib avaruse ja kauguse muljeid, et linnaühiskonna ahistava ekraanikultuse asemel päriselt olemise värvide ja tekstuuride eksootikat avastada.

Klemmer lõpetas 2007. aastal Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ja kaitses samas magistrikraadi 2009. aastal. Lisaks mitmetele isikunäitustele on ta osalenud ühisnäitustel nii Eestis kui ka mujal maailmas. 2007. aastal pälvis ta Kalmuse nimelise noore kunstniku stipendiumi, 2008. aastal Eesti Kultuuriministeeriumi välja antava Eduard Wiiralti nimelise noore kunstniku stipendiumi ja 2009. aastal DoRa stipendiumi.

Isikunäitusel «Mida raha eest ei saa» Draakoni galeriis (18. V–5. VI 2021) pealkirjadeta eksponeeritud teoste kohta on kunstnik öelnud nii: «Ühelt poolt on teoste loomise eesmärk olnud protsess ise. Täpsemalt katsed ruumi pingestamise ja terava meeleseisundi stimuleerimisega, kus kujutisest saab kujund ja vastupidi. Teiselt poolt on neisse kindlasti mõned ühiskondlikus vaimus hõljuvad motiivid ja ideed salvestunud. Samas puudub piltide vaatajatele sõnadeks tõlkimisel üldiselt mõte, sest abstraktsioonidele võib igasuguseid tähendusi omistada.» See on osa kunstielamuse võlust, kus vaataja pelgalt pildi registreerimise asemel seda ise tunnetades, uurides, võimendades ja ühendades hoopis teose kaasloojaks saab.

2021. aastal nomineeriti AkzoNobel Kunstipreemiale viimase hooaja loomingu põhjal kuus teost:

Veiko Klemmer / „Sinine hõljuv laine“ / Õli, lõuend, puit (Nominendi esitas Eesti Kunstnike Liit)

Cloe Jancise /„Kujunemisjärgus“ / Fotoseeria (Nominendi esitas Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum)

Tiit Pääsuke / „Nostalgiata“ / Retrospektiivnäitus (Nominendi esitas Tartu Kunstimuuseum)

Robin Nõgisto / „Olemise tsirkus“ ja „Kurgipoiss“ / Maalipaarik (Nominendi esitas Tallinna Kunstihoone)

Krista Mölder / „Sa olid lind“ / Isiknäitus (Nominendi esitas Eesti Kunstimuuseum)

Sirja-Liisa Eelma/ „Kirjutada oma / sinu nime“ / Seeria (Nominendi esitas kunstiajakiri KUNST.EE)

AkzoNobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati juba 1996. aastal. Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst". Akzo Nobel Baltics AS eesmärgiks on tunnustada kunsti avaliku ruumi loomuliku osana. Kunstipreemia tunnustab sealjuures ennekõike kunstnikku kui loovat mõtlejat ja ühiskonna rikastajat. Lisaks rahalisele preemiale aitab ettevõte kunstnikel oma loomingut esitleda läbi ainulaadse kunstikalendri.