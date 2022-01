Filmisaade: seiklused saladuslikul Bergmani-saarel

Täna tuleb jutuks ainult üks film, aga see on filmiliselt võimsalt laetud. Tänapäeva Prantsuse autorikino särav esindaja Mia Hansen-Løve on teinud filmi «Bergmani saar», mille tegevus toimub asub imearmsal Fårö saarel, kus elas, töötas, vihastas ja armastas suur Rootsi režissöör Ingmar Bergman. Peategelased, keda kehastavad Vicky Krieps ja Tim Roth, on samuti filmitegijad, kes kimpus oma eraelu ning sellesse tungiva loomingiga.