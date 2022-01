Karlova avangardist annab rohkem, kui vastu küsib

Adamson-Ericu muuseumis lahti olev näitus pakub linnalapsele turvalist vana kooli, millega mul, tuleb tunnistada, on järjest vähem kontakti. Kujundlikult võiks öelda, et mu maailm on steroididel toiminud piisavalt kaua, et 60 aastat pärast nende tööde valmimist ei ole mul vahendeid, et ennast mõelda sellesse aegruumi, kus Valve Janov töötas.