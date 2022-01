Tänavuse MustonenFesti avab viiulivirtuoosi Vadim Repini lummav mäng

«La Sindone» viimane versioon viiulile ja sümfooniaorkestrile on lõplikult loodud lausa sel aastal, viimased täiendused viib helilooja partituuri veel proovide käigus täna ja homme. Tegu on uusversiooniga, mis valmis samanimelise orkestriteose põhjal, mille Pärt kirjutas Torino muusikafestivali «Settembre Musica» korraldaja Enzo Restagno tellimusel aastal 2006.

Uues versioonis on helilooja lisanud orkestrile sooloviiuli partii, pidades silmas just viiuldaja Vadim Repini mängu: seda iseloomustab kirglikkus, laitmatu tehnika ja muusikaline poeesia. Tähelepanuväärne on ka Repini pill – ta mängib 1733. aasta Stradivari Rode viiulil. Uusversioon on pühendatud ka Andres Mustonenile, keda seob heliloojaga aastatepikkune usalduslik koostöö.

Imelapsena 11-astaselt Wienawski konkursilt muusikamaailma suurtele lavadele lennanud Repin on pärit Siberist, kuhu praegu panustab Trans-Siberi festivali kunstilise juhina. Ta on teinud unistuste karjääri: esinenud Londoni Sümfooniaorkestri ja Valeri Gergijeviga, NHK sümfooniaorkestri ja Charles Dutoit’ga, Londoni Filharmooniaorkestri ja Vladimir Jurowskiga; toonud maailmaesiettekandele James MacMillani poolt talle kirjutatud ja pühendatud viiulikontserdi muusikamaailma märgilistes saalides: Philadelphias, New Yorgi Carnegie Hallis, Pariisi Salle Pleyelis, Amsterdami Concertgebouws ning Londoni Royal Albert Hallis BBC Promsil.

Tulise kirega on Mustonen ja Repin toonud ühiselt esiettekandele tänapäeva oluliste heliloojate uusi teoseid, märkimisväärsete sündmustena jäävad muusikalukku Sofia Gubaidulina viiulikontserdi «Ich und Du» (2018) ja Alexander Raskatovi teose «Ex oriente lux» (2019) maailmaesiettekanded.

Et MustonenFesti avapäev 27. jaanuar on ka holokausti ohvrite mälestuspäev kõlavad kontserdil sel puhul veel Arnold Schönbergi teos «Ellujäänu Varssavist», Max Regeri kooriteos «Reekviem» ja Max Bruchi «Kol Nidrei» viiulile ja orkestrile. Eesti Rahvusmeeskoori esituses kõlab teadaolevalt esmakordselt Eestis tervikuna sel kontserdil Schönbergi tsükkel «Kuus pala meeskoorile». Üheks säravaks momendiks festivali galakontserdil on Vadim Repini ja hinnatud pianisti Ivari Ilja ühine soleerimine Mendelssohni kontserdis viiulile ja klaverile, kontserdil on kaastegevad pianist Sten Lassman, Klaaspärlimäng Sinfonietta ja Eesti Rahvusmeeskoor, teksti loeb Alo Rammo, dirigeerivad Andres Mustonen ja Mikk Üleoja.