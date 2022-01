Eestis jõuab esmakordselt lavale David Eldridge’i näidend

Tiina Mälberg on varasemalt lavale seadnud neli lugu, mille aluseks on olnud luuletekstid. «Algus» on aga esimene näidend, mille ta lavastab. Tema sõnul on ühiskondlik surve selle teksti lavastamiseks ajas aina kasvanud, teemad saanud meile aina tuttavamaks ning inimeste eraldatus ja meeleheide on tõenäoliselt nende aastatega veelgi suurenenud. «Kuigi me tahame elada turvalist elu, käituda läbimõeldult ja targalt, tuleb selleks, et üldse miski saaks sündida, olla kogu aeg valmis alguseks. Ükskõik, mida see endaga kaasa toob,» kinnitas ta.

Näitekirjanik Eldridge on väljendanud, et «Algus» räägib armastusest ja üksindusest kaasaegses digimaailmas ning küsib, kas elus on areng võimalik. Lookesksed tegelased, 38-aastane Laura (Silja Miks) ja 42-aastane Danny (Andres Mähar) on oma eludes täpselt selle küsimuse lävel – nad ei tea, mis saab, kuid nad on valmis riski võtma.

Dannyt kehastavale Vanemuise näitlejale Andres Mäharile on see esimene roll Rakvere teatris. «Mulle on alati meeldinud katsetada uusi asju. Seepärast olin ka väga meelitatud, kui Tiina Mälberg kutsus mind Rakveresse mängima. Uued inimesed, uued kohad – see on see, mis mind paelub. Pikalt ühe koha peal istudes hakkad arvama, et kõik on juba selge, oskad kõike. Kuid uues keskkonnas, uute inimestega saad aru selle arvamuse ekslikkusest – ei saa kasutada enam vanu võtteid, vaid pead hakkama uuesti proovima ja leiutama,» sõnas ta, lisades, et on õnnelik, et see on juhtunud just Rakvere teatris. «Olles olnud erinevates truppides ja projektides, võin küll kindlalt öelda, et nii harmooniliselt koosolevas teatris ma pole veel olnud. Olen tänulik teatrile ja inimestele, kellega koos töötan ning pingutan kõvasti, et seda tänu ära teenida,» tunnistas Mähar.

Osades on Silja Miks ja Andres Mähar. Lavastuse muusika on loonud ja kujundanud muusik ning DJ Meelis Meri. David Eldridge’i näidendisse on mõned tuntud palad sisse kirjutatud, mida on nüüd Tiina Mälbergi tõlgendusega kokkusobitamiseks täiendatud.

Meelis Meri on siiani loonud originaalmuusikat filmidele, seriaalidele, tele- ja raadiosaadetele. «Algus» on tema esmakordne muusika loomine teatrile. «Kui Tiina Mälberg minuga ühendust võttis, siis teadsin, et see on minu jaoks just see õige väljakutse ning loodan, et sain sellega hakkama,» märkis Meri.