Narva Linnuses algab kammerkontsertide uus hooaeg

Savitskaja sõnul jätkub mullu Narva linnuses kammerkontsertide korraldamise traditsioon ka sel aastal. «Kohapeal on olemas väga hea akustikaga ja põneva interjööriga saalid. Sel aastal laiendame kammerkontsertide sarja kava linnuse kahte saali, et kutsuda kord kuus muusikasõbrad muuseumisse ja siinsesse miljöösse sobivat muusikat nautima,» lisas ta.

Esimene kontsert kammerkontsertide sarjas toimub reedel, 28. jaanuaril kell 19 Narva linnuse Reconditoriumi saalis. Solistina astub üles Johanna Randvere, esitades viola da gamba'l barokkheliloojate Tobias Hume’i, Marin Marais’, Jean de Sainte-Colombe jt loomingut. Randvere on Eesti noorema põlvkonna aktiivsemaid ja kirglikumaid barokkmuusikuid, teda paelub eriti prantsuse barokkstiil, selle elegants, kirg, tundlikkus ja peen väljenduslaad.

Sari jätkub 25. veebruaril kontserdiga «Laulan üle merede», kus esinevad Lisanne Rull harfil ja Tuule Helin Krigul flöödil. Kavas on Hindemithi, Mozarti, Piazolla, Erkki-Sven Tüüri jt looming. Lisanne Rull on Tallinna muusikakeskkooli 12. klassi õpilane ja Tuule-Helin Krigul hiljuti sama kooli lõpetanud. Mõlemad noored interpreedid on pälvinud kõrgeid kohti rahvusvahelistel konkurssidel.