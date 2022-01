Nii uskumatu kui see ka ei tundu, on «No Man Is An Island» tegelikult alles tema debüüt. Jääb ju mulje, et NOËP on olnud meiega igavesti. 21. sajand on üldse jätnud kuidagi mulje, et ta on kestnud igavesti. Alles 22. aasta käimas ja juba nii palju juhtunud. Ajamõõtme kokkuvarisemine kõigest ruumimõõtmeks on mõjunud tajuilmale rängalt. Minu omale küll.