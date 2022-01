Ugala teatris saab näha Keiti Vilmsi heategevuslikku rändnäitust

Keiti Vilmsi näitus võtab ette vaimse tervise sõnavara ja keerab selle kummuli. Vaimse tervise mured pole näituse autorilegi võõrad. Kõik sõnamängud on isiklikult läbi tunnetatud — raskel ajal on olnud talle abiks just sõnakunst. Näitusega ühendavaks lüliks keskendub vaimse tervise temaatikale samuti Ugala repertuaaris olev Liis Aedmaa ja Laura Kalle lavastus «Kui sa tuled, too mul lilli», mis tõukub intervjuudest lähisuhtevägivalla ohvritega ning selles valdkonnas töötavate spetsialistide ja vabatahtlikega.