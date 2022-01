Arvo Volmer: rahapuudus ei võimalda Rahvusooperil eksperimenteerida

Sest see on ju Mozart! (Naerab.) Me peame oma publiku ootusi kohati natuke ette aimama ning neile vastu tulema. «Võluflööt» on läinud inimeste südametesse ning muutunud osaks õhtumaade ajaloolisest taustamelust. Seega pakub ta taaskohtumisel alati äratundmisrõõmu. Isegi ooperikauged inimesed on kuulnud reklaamidest Öökuninganna kuulsat aariat, milles on sportlikud käigud ülemistesse registritesse.