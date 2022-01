Rae Kultuurikeskuse kirjastus Rae Raamat on välja andnud Marek Tihhonovi teose «Õhtujutud», mis sisaldab 16 lühilugu. Tegu on autori kolmanda raamatuga. Aastal 2012 ilmus teos «Lullad on sees» ja aastal 2020 «Maailmalõpu päevik». Raamatu esitlus toimub 3. veebruaril kell 18.30 Jüri Raamatukogus.Autoriga vestleb Rae Kultuurikeskuse juhataja ja kirjastuse Rae Raamat asutaja Toomas Aru. Kirjastuse Rae Raamat jaoks on see viies Rae valla autor, kelle looming jõudis raamatukaante vahele.