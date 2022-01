Tegevust alustab Järvamaa esimene raamatukauplus

Esna galerii on ka seni vahendanud üksikuid raamatuid, kuid nüüd on soov seda teha teadlikult ja galeriist eraldiseisva nähtusena, mis 2022. aasta jooksul leiab endale Esnas ka füüsilise kodu. «Raamatud, mida soovime oma külastajatele pakkuda, peavad aga olema lugudega raamatud, st kõik meile jõudvad raamatud on autori sissekirjutusega. Tulevikus loodame oma raamatute kollektsiooni kasvatada eeskätt Esna galeriid külastavate, st siin esinevate autorite raamatutega,» selgitab Esna galerii peremees Martin Bristol.

2019. aastal asutasid Lilian ja Martin Bristol oma kodumajapidamises aeglustumisele ja süvenemisele pühendatud näituste ja kultuurisündmuste Esna galerii. Galeriis eksponeeritud näituste kõrval on galerii oma tegevuses tähtsustanud tööde taga olevaid autoreid ja nende mõttemaailmu. Teisisõnu on keskendutud oma valdkonna pühendunud inimestele ja nende loometööle.

Koos kirjandusteadlase ja Esna galerii mõttekaasalase Aija Sakovaga on käelise kunsti sündmuste ja autorite kõrval Esnat külastanud ka kirjanikud ning toimunud on kirjandusvestlused. Samal ajal on selgunud, et Järvamaal ei ole enam mitte ühtegi raamatukauplust.