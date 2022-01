AK ⟩ Uku Masingu liblikad õitsevail ohakail

Uku Masingu luule kehtestamine luulearmastaja silmis on siiani raskendatud. Kaheksa köidet oma kahekümne viie luulekogu kahel tuhandel leheküljel ilmus viie aasta kestel, jättes vahele tavalise elupikkuse ilmumise rütmi. Luule ja luulekogude retseptsioon on lünklik, üldised seisukohad alles välja kujunemas, monograafia kirjutamata, kooliprogrammidesse ühena klassikustaatuses arbujast tõsiselt integreerimata. Klassikuks kuulutamise seisukoht, mis on peateos, välja selgitamata.