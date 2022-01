AK ⟩ Kuidas õppida, kui need asjad, mida koolis õpetatakse, ei huvita?

Prantsuse kirjanik Anna Gavalda (1970) on üks menukamaid kaasaja autoreid, kelle teoseid on tõlgitud enam kui 40 keelde, nii mõnigi neist on saanud filmitõlgenduse. Eesti lugejatelegi pole tema nimi võõras. Alates aastast 2005 on maakeeli kättesaadav vist lausa enamik Gavalda romaane ja jutukogusid: «Ma tahan, et keegi mind kusagil ootaks», «Ma armastasin teda», «Koos, see on kõik», «Näpatud tunnid», «Lohutaja», «Mõrad turvises» jt.