ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Neeme Külm: «Kunstist ei tohiks saada evakuatsiooniplaani»

Neeme Külma elus on vähe nurki, mis kunstist puutumata. Ta on osalenud tegevkunstnikuna näitustel 1990ndatest saati ja pea 20 aastat on ta kaasa aidanud ka teiste kunstnike teoste produtseerimisele, installeerimisele ja näituste kujundamisele. Praeguseks võib juba kindlalt väita, et Eestis pole kunstnik­ku, kellega ta ühel või teisel moel poleks kokku puutunud. Ka Külma elukaaslane ja sõbrad on kunstnikud, seega nagu ta ise naerdes tõdeb: «Pääsu pole, ma olen ikka väga peadpidi sees – kõik on muutunud nii isiklikuks ja läbipõimunuks. Amet nõuab.»