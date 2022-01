Tallinna Kunstihoone galeriis saab näitusel näha maagilist realismi

Augustas Serapinase loomingule on omane sarnane elutunnetus: talle meeldib hulkuda piki meie mõistes heinsaarelikke Leedu maastikke ja korjata sealt lugusid märkamatuks jäänud elude kohta. Kunstihoone galerii näitusele on ta toonud Eesti ühest suvilakooperatiivist maha jäänud kasvuhoone. Omaaegse elu A-st ja O-st on alles jäänud haledavõidu vare, nagu monument inimestele, kes selle ümber kunagi oma elu punusid.

Näituse kuraator Gregor Taul ütleb: «Ehkki kõigis näituse aluseks olevates kirjandusteostes esineb maagilise realismi elemente, on nende keskmes lihtsad inimesed oma igapäevaste vajaduste ja kapriisidega. Näitusel esinevad need karakterid üldistatud kujunditena, tähistades ühiskonna perifeerseid olemisviise ja ellujäämisstrateegiaid. Kunstiteostes on fiktsiooni ja päris elulugude piir ebaselge, arhiivifotodel aga avanevad meile – vähemalt pealtnäha – lihast ja luust pikipiirijooksjad, rotipüüdjad ning müüriladujad.»

Amie Nga Man Chan (1991) on Hongkongist pärit keraamik, kes lõpetas 2021. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistriõpingud, pälvides noore tarbekunstniku preemia. Eike Eplik (1982) on Tartus elav kunstnik ja kunstnikupalgaline. Hanna Samoson (1987) on Tallinnas tegutsev kunstnik, kes lõpetas 2021. aastal õpingud Praha etenduskunstide akadeemias FAMU. Kristaps Epners (1976) on Riias töötav kunstnik, kes on kaks korda kandideerinud Läti kõige olulisemale Purvītise-nimelisele kunstiauhinnale. Augustas Serapinas (1990) on Vilniuse kunstnik, kelle teosed kuuluvad nii Tate Moderni kui ka Pompidou keskuse kogudesse. Näituse kuraator Gregor Taul (1986) on Tallinnas tegutsev kunstiteadlane ja semiootik.