Haus Galeriis avatakse Juss Piho maalinäitus

Näituse pealkiri «Üleval ja all» muutub mitmetähenduslikuks – Piho teosed on eksponeeritud läbi galerii kahe korruse saalide, kutsudes vaatama nii üles kui alla – sinna kuhu pilk viib, et kogeda inspiratsiooni mõõtmatut olemust ning sinna kus tajuda materialiseeruva maailma keset ja ideede gravitatsiooni.

Juss Piho on maalija. Tema isikupärane kujutluslaad, eelkõige mõttelaad, on läbivalt intrigeeriv nii ajas kui teostes, teistsugune ja omasugune. Juss Piho maalid on jutustused. On kunstnikke, kes liiguvad läbi vormi, kujundi ja värvi taandades narratiivi, apelleerides esmalt vaataja abstraktsetele tundeassotsiatsioonidele ent Piho puhul on see vastupidi. Katked olemata lugudest, tuttavatest esemetest ja inimestest on need, mis tingivad tema loomise võtted, panevad Pihot oma maaliruume organiseerima ja lahendama, värvitemperatuure ja detailitäpsusi peensuseni tajuma.

Piho töid vaadates näib justkui oleks tema mõte enne maalima asumist peatunud millelgi, mis midagi või kedagi meenutab, põimudes kunstniku hetkenägemusega. Nii saavad elureaalsed kujundid teiseks reaalsuseks maalidel – paralleelmaailmad ent sellised mis teineteisest mõjutatutena ka tegelikult eksisteerivad.

Detailid Piho maalidel asuvad kontakti pildi tegelastega, provotseerides leidma põhjuseid, miks üks teisega samal leheküljel peaks olema või kelle elutoast, köögist, aianurgast või mõtetest miski kunstniku maalituppa on rännanud. Kellele kuulub lamp pildinurgas või koer tänavaserval või kes elab majas, millest mingi mees endasse süvenenult möödub. Millest ta mõtleb või kuhu ta läheb ja kes ta selline on? – tekivad Piho pilte vaadates küsimused tegelikult otsekui iseenesest. See ongi see, millega tema kunst paelub – pannes seisatama ja vastuseid otsima ja uskuma, et kujuteldav maailm on rikas reaalse arvelt ja vastupidi ning nende kahe ühendamine on vaid mõtte ja teostuse kaugusel, et kogeda elu ja iseenda võimalusi täielikumalt, ka metafüüsilisemalt.