Esmaspäeval esilinastus Docpointi avafilmina tema dokumentaalfilm «2 tundi õnneni», mis jutustab neist, kes on läinud laevale, et endale Soomes uus elu leida.

Siimets meenutab 1990. aastaid: «Sel ajal olime ju üsna vaesed. Minu mitme kõrgharidusega isa käis Rootsis maasikaid korjamas, hiljem Saksamaal maju ehitamas.» Ise on ta Iirimaal šampinjone korjamas käinud. Tõesti, igaüks tunneb kedagi, kes käib Soomes tööl või on kogu oma elu ja pere üle lahe kolinud. Kuidas nad ennast seal tunnevad, mida mõtlevad Eestist või oma uuest kodumaast, see Siimetsa huvitaski.